Besitzer kritisiert: „Stadt entwertet mein Haus“

Die Liste an schützenswerten Gebäuden in St. Pölten wächst. Die Freude darüber aber nicht bei allen – wie etwa Christoph Reiter. Sein Haus in der Daniel-Gran-Straße aus dem Jahr 1901 soll die dritthöchste Schutzkategorie erhalten. „Damit wird mein Besitz entwertet“, ärgert er sich. Die Stadt sieht das – eh klar – anders.