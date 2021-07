Sporteln im Sommer: Darauf müssen Sie achten

Kleine Rituale für große Fortschritte

Sich mehr zu bewegen, klappt am besten über Gewohnheit. Deshalb hilft es auch, sich kleine Rituale zu schaffen. Das kann schon morgens nach dem Aufwachen anfangen: Wenn Sie im Bett auf dem Rücken liegen, ziehen Sie ein Bein an den Körper heran und strecken Sie es wieder aus. Dann das andere Bein heranziehen und strecken. Das Ganze zehnmal wiederholen. Oder beim Warten, etwa in der Supermarktschlange: Drücken Sie sich immer wieder auf die Zehen hoch, das bringt Aktivität in die Beine.