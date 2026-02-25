„Milchbubi“ schrammt nur knapp am Gefängnis vorbei

Eine Seniorin (90) wurde im Vorjahr bei einem Handtaschenraub in Schwaz in Tirol schwer verletzt. Der Täter war erst 15 Jahre alt. Nun saß er in Innsbruck vor Gericht und kam noch einmal mit einem „blauen Auge“ davon.
Es sind Szenen, die sprachlos machen: Eine Pensionistin (90) wird nahe dem Bahnhof in Schwaz Opfer eines skrupellosen Überfalls. Sie stürzt, bricht sich dabei den Oberarm. Der Täter flüchtet samt Handtasche und mehreren Hundert Euro mit einem Zug in Richtung Innsbruck.
Bei Polizei Geständnis abgelegt
„Mein Mandant bereut, was er getan hat. Es tut ihm aufrichtig leid“, betonte der Verteidiger des 15-jährigen Marokkaners am Dienstag in Innsbruck vor Gericht. Der Jugendliche tauchte im Juli des Vorjahres, wenige Tage nach dem brutalen Überfall auf die Seniorin, im Beisein seiner Mutter bei der Polizei auf und legte ein Geständnis ab.
Ich habe mich mit all meiner Kraft gewehrt.
Die rüstige Seniorin vor Gericht
„Ich habe aber nicht fest an der Tasche gezogen“, meinte der Angeklagte, der laut Staatsanwältin gemeinsam mit mehreren Mittätern auch gezielt Geschäfte ins Visier genommen und eine Reihe von Diebstählen begangen haben soll. „Ich habe mich mit all meiner Kraft gewehrt, ansonsten wäre ich ja nicht gestürzt“, widersprach die rüstige Seniorin den Angaben.
Dummheit mit teuren Folgen
Der Jugendliche wurde zu zweieinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, muss dem Opfer 14.700 Euro zahlen und für sämtliche Dauerfolgen aufkommen. Er nahm das Urteil sofort an, es ist aber noch nicht rechtskräftig.
