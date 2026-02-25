„Milchbubi“ schrammt nur knapp am Gefängnis vorbei

„Ich habe aber nicht fest an der Tasche gezogen“, meinte der Angeklagte, der laut Staatsanwältin gemeinsam mit mehreren Mittätern auch gezielt Geschäfte ins Visier genommen und eine Reihe von Diebstählen begangen haben soll. „Ich habe mich mit all meiner Kraft gewehrt, ansonsten wäre ich ja nicht gestürzt“, widersprach die rüstige Seniorin den Angaben.