Schweizer schäumt: „Kann einfach nicht sein, …“

„Nicht im Sinne des Sports“

Dass Sportler aus Ländern, die nicht gerade für ihre Nähe zum alpinen Skisport bekannt sind, antreten dürfen, störe Murisier nicht, problematisch werde es jedoch, wenn Weltcupfahrer dann um ihre Startnummer kommen. Der Abfahrtssieger von Beaver Creek aus dem Jahr 2024 fordert: „Vor diesen Exoten müssten die Top-30 in der Weltrangliste ins Rennen gehen. Doch aufgrund der Olympiaregelung dürfen diverse Top-30-Athleten gar nicht starten. Und das ist nicht im Sinne des Sports.“