Slowaken protestieren für Ukraine und gegen Fico

Vergangene Woche hatte die slowakische Regierung einen „Erdöl-Notstand“ ausgerufen, weil seit einem Monat kein russisches Öl mehr über die Ukraine ankam. Nach ukrainischen Angaben ist die Druschba-Pipeline, über die das russische Öl aus Russland über die Ukraine in die Slowakei geliefert wird, durch russische Bombardierungen unterbrochen. Allerdings kam es am frühen Montagmorgen auch zu einem ukrainischen Drohnenangriff auf eine Pumpstation der Druschba-Pipeline in der russischen Region Tatarstan. Den Angaben zufolge wurde die Einrichtung erheblich beschädigt.