13 neue Delta-Fälle aus Niederösterreich vermeldet

Wie das Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigt hat sich die Zahl der Befunde in Zusammenhang mit der gefährlichen Delta-Variante am Donnerstag um 13 auf landesweit insgesamt 74 Fälle erhöht. „Zwölf Personen waren bereits in Absonderung. Eine Person konnte keiner Infektionskette zugeordnet werden“, heißt es dazu.