Mittelberg stellte im Juni einen Regenrekord auf

Ganz anders die Lage in Mittelberg im Kleinwalsertal: Dort fielen im vergangenen Juni stolze 168 Liter pro Quadratmeter. Auf Platz vier liegt mit 159 Litern Warth. Und auch die Bodenseegemeinde Fußach hat es in die Juni-Rekord-Tabelle geschafft. Dort wurden nämlich die „stärksten Windspitzen in Niederungen“ gemessen. Mit 106 Kilometern pro Stunde fegte Besuchern dort am 29. Juni der Wind um die Ohren.