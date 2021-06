Innsbruckathlon: Als Team ins Ziel kommen

Was im vergangenen Jahr Corona-bedingt so gut wie nie möglich war, ist heuer zum Glück wieder erlaubt: Aufeinandertreffen, gemeinsam etwas erleben, Großes erreichen und zugleich noch Teambuilding zu betreiben. Der Innsbruckathlon bietet Firmen und Vereinen eine sportliche Bühne, um das in die Realität umzusetzen.