Warum brauchen manche Menschen eine Brille?

Wer Probleme hat, scharf zu sehen, sollte zum Augenarzt gehen. Er führt dann unter anderem einen Sehtest durch (tut nicht weh!). „Augenfehler“ sind meist angeboren, können sich aber auch im Laufe der Zeit entwickeln. Am häufigsten treten Kurz- und Weitsichtigkeit auf. Wenn man kurzsichtig ist, sieht man Dinge in der Nähe gut, weit entfernte jedoch nur unscharf bzw. verschwommen - und umgekehrt bei Weitsichtigkeit. Kurzsichtigkeit entsteht, wenn der sogenannte Augapfel zu lang ist. Bei Weitsichtigen gilt er hingegen als zu kurz ausgebildet. Um solche Sehfehler auszugleichen, tragen die meisten eine Brille oder aber Kontaktlinsen. Haben deine Oma oder dein Opa eine Brille? Dann leiden sie wahrscheinlich an einer speziellen Form der Weitsichtigkeit - der Altersweitsichtigkeit. Dazu kommt es, weil die Augenlinse im Laufe der Jahre an Elastizität verliert und nicht mehr so stark gekrümmt werden kann. Da deine Großeltern eine solche Brille meist nur zum Lesen benötigen, spricht man auch von einer Lesebrille.