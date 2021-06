„Großer Run auf die Termine ist bei uns vorbei“

Er ist nach Christa Pilsl und Franz Schützeneder der dritte Impfkoordinator in OÖ: Gerhard Durstberger übernimmt am 1. Juli offiziell den Job. An seinem 54. Geburtstag sprach er mit der „Krone“ über die vielen offenen Termine, viele Verschiebungswünsche und die trügerische Sicherheit, weil die Corona-Zahlen so sinken.