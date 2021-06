Florianijünger standen tagelang im Unwettereinsatz

Besonders hart traf es Altmünster

Besonders hart traf es am Dienstag die Gemeinde Altmünster: „Im Minutentakt kamen die Notrufe, wir haben alle nach Priorität und Dringlichkeit abgearbeitet“, schildert Kommandant Christian Gruber. Vielerorts dauerten die Arbeiten bis Sonntag an. In Linz hat Stadtchef Klaus Luger reagiert: Im Stadtteil Pichling kam es ebenfalls zu schweren Hagelschäden. Die Stadt will Betroffenen dort mit bis zu 500 Euro unter die Arme greifen.