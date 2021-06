Subdomains bergen Sicherheitsrisiko für Websites

Das Internet ist voller Gefahren: Sensible Daten können geleakt werden, bösartige Webseiten können Hackern den Zugriff auf private Computer ermöglichen. Das Cybersecurity-Team der TU Wien hat nun eine neue wichtige Sicherheitslücke aufgedeckt, die bisher übersehen worden war: Mit bestimmten Tricks ist es möglich, über einzelne Subdomains großer Websites über diese die Kontrolle zu übernehmen. Und wenn das gelinge, eröffneten sich neue Sicherheitslücken, die auch Personen in Gefahr brächten, die einfach nur die eigentliche Webseite verwenden wollten, warnten die Experten am Montag.