Sekundenschlaf: Drei Verletzte bei Crash in Schwaz

Gegen 16.15 Uhr war der Einheimische mit seinem Pkw in Schwaz auf der Tiroler Straße aus Richtung Pill kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Plötzlich geriet der Mann vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn, streifte einen entgegenkommenden Pkw und stieß in der Folge frontal gegen einen weiteren entgegenkommenden Pkw.