Biker-Paar raste frontal gegen einen Lkw

Das Biker-Paar war am Dienstagmittag auf der B142 von Mauerkirchen Richtung Moosbach unterwegs. Am Steuer saß der 47-jährige Robert St. und am Rücksitz seine 52-jährige Gattin Ilona. Der Lenker verlor auf der bergauf verlaufenden Strecke in einer starken und unübersichtlichen S-Kurve die Kontrolle über seine Maschine.