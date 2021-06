Tonnenschwere Lkw donnern weiter durch die Orte

„Nur ein Masterplan, der auf Jahrzehnte hinaus alle verkehrspolitischen Entscheidungen in Richtung Verlagerung des Holzes auf die Bahn verfolgt, kann die bestehende Bevorzugung des Lkw als Gütertransportmittel umkehren“, ist sich Christian Oberlechner, Verkehrssprecher der Grünen im stark vom Holztransit betroffenen Bezirk Gmünd sicher. In diesem müsse unbedingt die Wiedererrichtung der Schieneninfrastruktur enthalten sein, fordert er einmal mehr den durchgehenden zweigleisigen Ausbau der Franz-Josefs-Bahn bis nach Gmünd. Lediglich sechs Radarboxen in der Region wurden mittlerweile aufgestellt, die ursprünglich vor Rasern schützen sollten. „Eine Entlastung von Holztransporten werden sie aber bestimmt nicht bringen“, ätzt der Grüne.