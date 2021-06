Der kleine Lukas Conrad kam im Auto zur Welt

An einem frühen Junimorgen in Fraham (Bez. Eferding): Die zweifachen Eltern Verena und Andreas machen sich in freudiger Erwartung Ihres dritten Kindes auf den Weg nach Linz ins Krankenhaus. „Eigentlich wollte ich Andreas noch am frühen Morgen, trotz eintretender Wehen, zur Arbeit schicken. Nachdem die ersten Wehen aber nicht mehr abgeklungen sind, der angekündigte Geburtstermin war schließlich seit einigen Tagen verstrichen, machten wir uns dann doch, wie geplant, mit unserem Auto auf den Weg ins Krankenhaus,“ so Jungmama Verena.