Deutsche Schüler kriegen erstes Blockchain-Zeugnis

Wie viel Interesse bei Lehrern, Eltern und Schülern am digitalen Zeugnis besteht, zeigt sich in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen. Einige Hundert Schulen nahe Köln und Aachen haben die Möglichkeit erhalten, am Test teilzunehmen. Ihre Schüler können noch vor Ferienbeginn am 5. Juli die ersten Blockchain-gesicherten Zeugnisse entgegennehmen. Einige Hochschulen wollen das fälschungssichere Digitalzeugnis im Bewerbungsprozess heuer bereits akzeptieren.