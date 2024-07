Bestzeit egalisiert! Reitshammer im Semifinale

Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat am Samstag zum Auftakt der olympischen Schwimmbewerbe von Paris über 100 m Brust den Aufstieg ins Semifinale geschafft. Der 30-Jährige schlug in seinem Vorlauf mit Egalisierung seiner Bestzeit von 59,68 Sek. an, was Platz elf bedeutete.