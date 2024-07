Felix Auböck legt los – heute ab 11 Uhr LIVE

Ruhig bleiben

Das Gefühl sage ihm, dass es gut werden könne. „Die Schwierigkeit ist nur, das am Samstag ins Wasser zu bringen und die mentale Komponente zu überwinden“, bestätigte der Europameister Bärs Einschätzung. „In den letzten fünf Tagen geht es nur darum, ruhig zu bleiben und das wirklich zu schaffen. Körperlich ist (bei mir, Anm.) eigentlich alles da, um etwas sehr Gutes ins Wasser zu bringen.“ Auböck wird zudem im 50-m-Becken am Sonntag über 200 und am Montag über 800 m Kraul antreten.