Trump warnt vor „3. Weltkrieg“ bei Wahlniederlage

„Wenn wir gewinnen, wird alles ganz einfach. Dann klappt alles und ganz schnell“, sagte Trump, der am Freitag Netanyahu und dessen Frau in seinem Anwesen in Florida empfing. „Wenn wir nicht gewinnen, gibt es große Kriege im Nahen Osten und vielleicht den dritten Weltkrieg.“ Harris indes hatte auf Waffenruhe gedrängt.