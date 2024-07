Keine Krise: Nordkoreas Wirtschaft brummt

Wirtschaftlich dürfte es in dem Land, das zu den ärmsten Volkswirtschaften der Welt zählt, zumindest bergauf gehen. Wie die südkoreanische Zentralbank am Freitag in ihrer alljährlichen Schätzung bekannt gab, ist das nordkoreanische Bruttoinlandsprodukt im Vorjahr um 3,1 Prozent angestiegen. Zuvor war das nordkoreanische BIP während der Corona-Pandemie und im Zuge rigider UN-Sanktionen drei Jahre in Folge geschrumpft.