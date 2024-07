Julia Grabher gegen Emma Navarro ab 12 Uhr LIVE

Sie habe gegen Navarro weder gespielt noch mit ihr trainiert. „Ich war jetzt fast zwölf Monate weg, in dem Jahr hat sie am meisten aufgezeigt. Sie ist eine junge Spielerin. Ich kenne sie nicht gut.“ Videostudium habe ein bisschen Abhilfe geschaffen. „Ich erwarte ein sehr hartes Match, habe nichts zu verlieren. Sie ist haushoher Favorit“, meinte die in Paris von Richard Ruckelshausen betreute ÖOC-Athletin. Navarro sei eine sehr aggressive Spielerin, so Grabher. „Komme ich in die Ballwechsel, habe ich sehr gute Chancen. Ich muss mich auf mein Spiel konzentrieren, meine Waffen einsetzen.“