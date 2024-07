Banken gegen Hackerangriffe unzureichend gerüstet

Erhebliches Schadenspotenzial

Cyber-Attacken und Lücken in der Datensicherheit können in der Finanzbranche erheblichen Schaden anrichten. Bankenaufseher weisen angesichts der gestiegenen geopolitischen Risiken schon seit längerem auf eine zunehmende Zahl von Hackerattacken in der Finanzbranche hin. Aus ihrer Sicht gibt es einen regelrechten Wettlauf zwischen einer organisierten kriminellen Industrie und der Verteidigung gegen sie.