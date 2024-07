LIVE ab 12.30 Uhr: Drittes Training für Belgien-GP

„Ungarn war ein Wochenende, das man vergessen muss!“

Der in Belgien geborene dreifache Weltmeister fiel am vergangenen Wochenende vor allem als Rumpelstilzchen am Lenkrad auf. In ungewohnt harscher Manier kritisierte Verstappen sein Team am Boxenfunk für die Strategie, die Laune wurde durch Rang 5 nicht gehoben. „Ungarn war ein schwieriges Rennen und ein Wochenende, das man vergessen muss“, sagte Verstappen.