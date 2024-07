„EA Sports FC 25“ bringt Gameplay-Neuerungen

Endlich gleichberechtigt

Im Karrieremodus stehen Fans dank der Live-Startpunkte im Mittelpunkt der größten Ereignisse der Fußballwelt, wie z. B. die Übernahme eines Vereins nach der ersten Hälfte einer Saison oder einem Trainerwechsel. Außerdem wird in diesem Jahr zum ersten Mal Frauenfußball in den Karrieremodus integriert, „wodurch in allen Spielmodi Parität mit dem Männerfußball erreicht wird“, so EA.