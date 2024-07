In Seine versenkt: Fahnenträger verliert Ehering

Ein gutes Omen?

Tamberi entschuldigte sich später bei seiner Frau. „Es tut mir leid, meine Liebe, es tut mir so leid. Zu viel Wasser, zu viele verlorene Kilos in den letzten Monaten oder vielleicht die unbändige Begeisterung für das, was wir taten. Wahrscheinlich alles drei.“ Er wusste dem Verlust aber auch Gutes abzuringen: „Möge es ein gutes Omen sein, mit einem größeren Gold nach Hause zurückzukehren.“