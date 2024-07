EU gibt Erlöse aus russischen Vermögen frei

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Freitag eine Überweisung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an. Aus Sicht Moskaus handelt es sich dabei um „Diebstahl“. „Dieses Geld ist nicht nur im Wesentlichen gestohlen, sondern wird auch für den Kauf von Waffen ausgegeben“, echauffierte sich vor wenigen Tagen Präsidentensprecher Dmitri Peskow.