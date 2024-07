Lobnig legt los – heute ab 10.12 Uhr LIVE

Fünf von sieben österreichischen Medaillengewinnern der Tokio-Spiele treten auch in Paris an, darunter Magdalena Lobnig. Die Ruderin ist aber wohl jene aus diesem Quintett mit den diesmal geringsten Chancen auf einen erneuten Podestrang. Das liegt nicht an grundsätzlich fehlender Klasse, sondern an den Folgen ihrer Anfang April erlittenen Bandscheibenverletzung. Doch die seit vergangener Woche 34-Jährige will überraschen, und Österreichs LG-Doppelzweier ins Semifinale. Los geht‘s heute um 10.12 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).