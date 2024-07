Mega-Strafe für Max Verstappen bei Belgien-GP

Kein Beinbruch

Warum Red Bull die Strafe ausgerechnet nach Verstappens enttäuschenden fünften Platz in Ungarn in Kauf nimmt? Die Strecke in den Ardennen gilt als jene im Kalender, auf der ein Überholen eher möglich erscheint. Schon 2022 startete Verstappen von Platz 14 – und kam letztlich doch auf Platz 1 ins Ziel.