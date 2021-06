Lavanttaler hielt illegal Wildtiere

Käuze in Käfig entdeckt

Dafür wurden aber zwei Waldkäuze in einem Käfig entdeckt, die dem Lavanttaler von den Beamten sofort abgenommen wurden. „Für die Haltung von Tag- und Nachtgreifvögel braucht es eine behördliche Bewilligung“, so die Begründung der Polizei. Neben weiteren exotischen Vögeln fanden Beamte auch zwei Waschbären in einem versteckten Gehege. Diese Tiere wurden dem Lavanttaler auch abgenommen, weil er keine Bewilligung vorweisen konnte.