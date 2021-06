13-Jährige wurde bei Traktorunfall zur Retterin

Der Landwirt war am Mittwoch gegen 15 Uhr mit Feldarbeiten in seinem Heimatort St. Florian beschäftigt, als das Unglück passierte. Bei einer etwa 2,5 Meter hohen, abschüssigen Böschung geriet das Vorderrad des Traktors am Heu ins Rutschen. Der 66-Jährige stürzte mit seinem Gefährt den Abhang hinunter, der Traktor kippte um und klemmte den Lenker ein.