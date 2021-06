Jugendliche klauten Kennzeichen von Polizeiauto

Am Dienstag wurde die Polizei darüber informiert, dass am Sonthofer See, unweit der Grenze zu Vorarlberg, rund 80 Jugendliche ihre bestandene Matura feiern würden. Eine Polizeistreife wurde vorbeigeschickt. Während die Beamten dann vor Ort mit den Jugendlichen redeten und sie ermahnten, ihren Müll nach der Feier wieder mitzunehmen, wurden die Streifenpolizisten von ihren Kollegen im Innendienst darüber informiert, dass grade ein Video online gestellt worden war, auf dem zu sehen ist, wie ein Jugendlicher am Sonthofer See das Kennzeichen eines Streifenwagens abmontiert.