Rekordjahr: 700 Millionen Euro Umsatz für i+R

Neue Arbeitsplätze

Innerhalb der vergangenen sieben Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl über alle Standorte hinweg auf 1200 verdoppelt, über 800 Mitarbeiter sind in Vorarlberg tätig. Deswegen investiert das Unternehmen nun in neue Arbeitsplätze am Lauteracher Standort. Dort wird nun ein zweigeschossiger Büro-Neubau in Holzbauweise errichtet.