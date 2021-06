Auto der Kollegin auf Spritztour „quer“ geparkt

Nicht viel Freude hatte wohl jene Frau, die am 7. Juni - natürlich ein Montag - von der Polizei darüber informiert worden war, dass ihr Auto in leichter Schräglage am Bahnhof St. Gallen geparkt war. Vom Fahrer des Boliden fehlte jede Spur, die Eigentümerin selbst konnte sich auch nicht erklären, wie ihr Auto in diese ungewöhnliche Position geraten war.