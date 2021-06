15 Jahre Haft für den „Kannibalen von Ventas“

Leichenteile auch an Hund verfüttert

Nach Angaben der Anklage aß er in den folgenden Wochen mehrere Leichenstücke, während er andere Körperteile in Plastikbehältern verstaute, die er in der Wohnung und im Kühlschrank aufbewahrte. Auch seinen Hund soll er mit Leichenteilen gefüttert haben. Einen Teil der sterblichen Überreste seiner Mutter ließ er im Müll verschwinden.