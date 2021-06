So gut sind Nachrüst-LED-Scheinwerfer wirklich

Nachrüst-LEDs sind auch ein Politikum

Dass man nicht einfach in jedem Auto Halogen- durch LED-Lampen ersetzen darf, liegt an der Gesetzgebung. „Faktisch spricht nichts dagegen“, so Kerbl. Zu Hause im Wohnzimmer verwenden wir ja auch ganz einfach LED-Lampen. Eine allgemeine Zulassung am Auto gibt es also noch nicht, Osram geht den Umweg über Genehmigungen für einzelne Fahrzeuge. Das ist aufwendig, könnte aber den Weg bereiten, dass mehr Hersteller und vor allem die europäische Gesetzgebung den LED-Weg einschlagen. „In rund zwei Jahren könnte es so weit sein“, so Kerbl.