Abgabeanfragen bei Hunden haben sich verdreifacht

Am 10. Juni feierte das TierQuarTier Wien über 10.000 Vermittlungen von Hunden, Katzen und Co. - doch während der Corona-Pandemie angeschaffte Haustiere landen nun oftmals (wieder) im Tierheim. Vor allem bei Hunden haben sich Abgabeanfragen verdreifacht. „Die Anschaffung eines Haustieres sollte stets wohlüberlegt sein und nicht überhastet getroffen werden“, hieß es am Montag auch in einer Aussendung des Tierschutzhauses Vösendorf.