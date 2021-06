40 Prozent mehr Welpen sind schwer krank

Interesse an Welpen enorm gestiegen

Wie sehr das Interesse der Österreicher an einem vierbeinigen Begleiter seit der Pandemie zugenommen hat, zeigen folgende Zahlen: Google-Suchanafragen zum Thema „Welpen kaufen“: Diese haben sich laut einer Auswertung der TOW seit dem ersten Lockdown im März 2020 in Österreich mehr als verdoppelt (plus 120 Prozent). Neu registrierte Hunde: Im „Corona-Winter“ 2020/21 wurden ein Viertel mehr Hunde in Wien für die Hundeabgabe angemeldet als im Vorjahr!