TierQuarTier Wien feiert über 10.000 Vermittlungen

Katzen, Hunde und Kleintiere werden - vorallem während der Pandemie - oft gedankenlos angeschafft und sobald man mit der Versorgung nicht mehr zurecht kommt oder diese zu viel wird, werden die Vierbeiner vor die Tür gesetzt. Sie landen dann in zugeklebten Schachteln, in Kellerabteilen oder werden an den nächsten Baum gebunden. Ein trauriges Schicksal! Das TierQuarTier Wien nimmt Tiere in Not auf und versucht, diese Qual zu lindern. Heute gab es dort die feierliche Bekanntgabe der „10.000 Vermittlung“. Die „Krone“-Tierecke war mit dabei!