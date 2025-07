„Sehen uns Samstag!“ Blitz-Debüt für Arnautovic?

Marko Arnautovic wird bei Roter Stern Belgrad in Anlehnung an sein Geburtsjahr 1989 die Rückennummer 89 tragen. Österreichs Rekordnationalspieler könnte nach dem begeisterten Empfang, den er am Montag bei seiner Vertragsunterzeichnung in Belgrad erhalten hat, bereits am Samstag (20 Uhr) im Ligaspiel gegen OFK Belgrad für den serbischen Fußball-Serienmeister debütieren. Offiziell präsentiert werden soll der 36-jährige Wiener am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz.