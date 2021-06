Polizei befreite in Kisten gepferchte Hundebabys

„Es geht den Welpen ganz gut, aber sie waren 20 Stunden unterwegs. Jetzt sind sie in Quarantäne und werden von Flöhen und Würmern befreit“, berichtet Beatrice Schneider vom Tierheim in Brunn am Gebirge. Den teilweise mitgeführten Papieren der kleinen Vierbeiner misstraut die Tierheimleiterin, denn sie glaubt nicht daran, dass die Tiere alle über acht Wochen alt sind.