George zeigt verschmitztes Lächeln zum Geburtstag

Geburtstagsfoto mit liebem Detail

Wie die „Daily Mail“ schreibt, soll das Foto schon früher im Jahr in Norfolk aufgenommen worden sein. Auf den Auslöser drückte allerdings nicht Prinzessin Kate, die in den letzten Jahren so gern Familienmomente festgehalten hatte, sondern der Lieblingsfotograf der Waleses, Josh Shinner.