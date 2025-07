Vorarlberger Politiker mit „Nutte“ verglichen

1000-Euro-Spende an Kinderdorf

Der Pensionist bekannte sich schuldig. Der Kommentar sei ihm in einer schriftlichen Diskussion mit einem anderen User passiert, er sei sonst eher ein besonnener Mensch, sagte er. Das Geständnis und die Unbescholtenheit des Angeklagten wurden mildernd gewertet. Er habe zudem angeboten, als Wiedergutmachung dem Kinderdorf 1000 Euro zu spenden, damit sei der Privatankläger aber nicht einverstanden gewesen. Es geht nicht nur um ihn, es gehe um den Schutz der demokratischen Debatte, sagte Leiter in einem Statement gegenüber Medien: „Auch Politiker müssen sich nicht alles gefallen lassen.“ Das sahen auch der Richter und selbst der Beklagtenvertreter so.