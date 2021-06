Klagenfurter wurde in Café geschlagen: Anzeige

Der 44-Jährige schlug dem Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht und als dieser am Boden lag auch noch gegen seinen Kopf. Andere Gäste des Lokales kamen schließlich zu Hilfe. Das Opfer begab sich erst am 13.06. selbständig in das UKH Klagenfurt. Dort wurde eine schwere Verletzung festgestellt. Der Beschuldigte wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.