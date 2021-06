28 Mio. Dollar für Flug ins All mit Jeff Bezos

Ein Vermögen für zehn Minuten Flug mit Jeff Bezos: Ein Ticket für den ersten bemannten Weltraumflug einer neuen Raumkapsel der Firma Blue Origin ist für 28 Millionen US-Dollar versteigert worden. Amazon-Chef Bezos, der Blue Origin gegründet hat, will am 20. Juli zusammen mit seinem Bruder Mark und dem erfolgreichen Bieter ins All fliegen.