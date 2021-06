Das Ländle bleibt eine Handball-Hochburg

Nach vier Jahren ist der Meistertitel wieder zurück in Vorarlberg. In den vergangenen 20 Jahren haben die Ländle-Teams 16 Mal den Meisterpott in die Höhe gestemmt. Nur Margareten (2011, 2016, 2018) und Krems (2019) unterbrachen die Serie. Aber jedes Mal kam auch hier der Finalgegner aus der Handball-Hochburg Vorarlberg.