Neue Waffe gegen Rotlicht-Sünder

Als Reaktion auf die immer größer werdende Zahl an Rotlicht-Sündern hat die Polizei nun ein neues laserbasiertes Überwachungsgerät im Einsatz. Es soll im Monatsrhythmus an unterschiedlichen Hotspots in Niederösterreich im Einsatz sein. Auch auf Eisenbahnkreuzungen wird in Zukunft noch genauer hingesehen.