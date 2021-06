Neues Gastro-Team für ehemaliges Sorgenkind

Der Start zu Lockdown-Ende gelang und brachte dem Team des Hora Seerestaurants Allentsteig – nicht nur durch die Ausrichtung der Hochzeit von Allentsteigs Stadtchef Jürgen Koppensteiner – einen guten Ruf in der Region ein. Mit dem neuen Restaurant wagt der heimgekehrte Allentsteiger Stefan Ho mit Küchenchef Lukas Spindlegger den Weg in die gastronomische Selbstständigkeit. Mit im Boot sitzt auch noch Ehemann Alan Ho, der mit Stefan eine Grafik- und Design-Agentur betreibt. Die Betonwand auf der Terrasse wich einer Glasbrüstung, sodass der Allentsteiger See in seiner ganzen Pracht zu sehen ist. „Jetzt ist es ein echtes Seerestaurant“, freuen sich Ho und Spindlegger.