Beim Besuch der „Steirerkrone“ daheim am Hof in Gniebing herrscht ein reges Kommen und Gehen. „Die Leute treten uns fast die Tür ein. Jeden Tag rufen sie für Reitstunden an, es ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung“, erzählt Saurugg. „Früher waren es die Kinder, mittlerweile wollen auch schon viele Erwachsene reiten.“ Er selbst sitzt nicht mehr ganz so oft im Sattel. „Ich reite so wenig wie möglich, es ist körperlich doch anstrengend.“