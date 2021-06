Nach Brandstetter-Abgang: Nun ist Regierung am Zug

VfGH-Präsident zieht Schlussstrich, Zadic noch nicht

Grabenwarter selbst will nach dem Rücktritt Brandstetters als Höchstrichter einen „Schlussstrich“ unter die Causa ziehen. Er sei „erschrocken und bestürzt“ über den Inhalt der Nachrichten gewesen, sagte er am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hingegen will in dieser Causa noch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über die Suspendierung Pilnaceks abwarten - und erwog angesichts des Chats eine Nachtragsanzeige. Was in einer solchen vorgebracht werden solle, wollte man im Zadic-Büro am Freitag nicht verraten.